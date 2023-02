Sindaci, ipotesi terzo mandato: Forza Italia blinda Schifani

Interviene il capogruppo degli azzurri all'Ars, Stefano Pellegrino. Continua lo scontro con FdI.

PALERMO – Gli azzurri fanno quadrato attorno a Renato Schifani. In merito all’ipotesi di una norma sul terzo mandato per i sindaci dei centri minori, interviene Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars, che ribadisce la piena sintonia con la linea espressa dal presidente della Regione.

Ipotesi terzo mandato

Eccolo: “Da parte del gruppo parlamentare di Forza Italia – afferma Pellegrino – vi è piena condivisione della posizione già espressa dal Presidente Schifani. Data la delicatezza del tema, il gruppo parlamentare che mi onoro di presiedere ha ritenuto opportuno fare una riflessione approfondita sull’argomento, dalla quale è emerso il profilo di incostituzionalità di una eventuale norma che oggi andrebbe inevitabilmente incontro a una bocciatura, come d’altra parte già avvenuta in altre regioni italiane”. Fratelli d’italia, intanto non molla la presa, e vuole procedere immediatamente con la riforma.

“A ciò si aggiunge – conclude il capogruppo di Forza Italia – che appare quantomeno inopportuno cambiare, nell’imminenza di elezioni amministrative, le regole già previste dal nostro ordinamento dato che, la partita elettorale è già segnata cominciata”.