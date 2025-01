Sinner batte Popyrin in esibizione a Melbourne

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Il primo slam della stagione può essere carico di tensione, ma sono consapevole del lavoro di queste settimane e di tutti gli sforzi fatti e quindi sono fiducioso”. Jannik Sinner ha commentato così la vittoria contro Alexei Popyrin, battuto 6-4 7-6(2) in un match di esibizione per la Opening Week, la serie di eventi organizzati all’Australian Open nella settimana delle qualificazioni. L’incasso di questo match sarà devoluto alla Australian Tennis Foundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso il tennis opportunità di un futuro migliore ai bambini. L’azzurro si gode così la prima vittoria non ufficiale nella prima partita sulla Rod Laver Arena dalla finale dell’Australian Open 2024, che l’ha incoronato primo italiano nell’albo d’oro del torneo in singolare. Per quanto riguarda le qualificazioni al primo Slam del nuovo anno, in campo maschile Mattia Bellucci raggiunge Francesco Passaro e Matteo Gigante al secondo turno. Il 23enne tennista lombardo, numero 101 del ranking mondiale, si è imposto all’esordio sul 18enne australiano Pavle Marinkov (806 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3. Tra le donne, Sara Errani avanza al secondo turno nel tabellone ‘cadettò. La veterana romagnola, numero 107 del ranking mondiale, ha eliminato in rimonta la russa Alina Korneeva, numero 1 del mondo junior nel 2023 quando vinse Australian Open e Roland Garros under 18 e attuale 177 Wta, per 2-6 6-3 6-3. Subito fuori invece la campana Nuria Brancaccio, 183esima della classifica mondiale, sconfitta per 6-2 3-6 6-4 dalla tedesca Tamara Korpatsch (174).

