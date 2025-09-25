 Lavori Terna sulla Siracusa-Catania, chiude un tratto della statale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Siracusa-Catania, lavori Terna: per 4 giorni chiude un tratto della statale

La realizzazione dlela nuova linea elettrica
VIABILITA'
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Terna comunica che, nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano – SE Priolo, dal 30 settembre al 3 ottobre, saranno eseguite le attività di tesatura dei conduttori aerei lungo la Strada Statale 114 Siracusa–Catania.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni nonché ridurre al minimo necessario le tempistiche di esecuzione delle attività, è prevista la chiusura temporanea di entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra gli svincoli Priolo Gargallo–Cava Sorciaro e Priolo Sud–Floridia, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Durante la chiusura sarà indicato un percorso alternativo e saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo i disagi alla circolazione. L’intervento fa parte del più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica siciliana, volto a rendere l’infrastruttura più efficiente e resiliente.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI