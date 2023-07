Siracusa, nasce il secondo hospice per malati oncologici

L'associazione Mareluce gestirà gli spazi che sono stati ristrutturati e adeguati alle esigenze dei pazienti

Nasce il secondo hospice della provincia di Siracusa per malati oncologici e non soltanto. L’associazione Mareluce, grazie alla donazione del Fondo Sociale ex Eternit di Siracusa di 264mila 804 euro, e all’accordo con la “Cooperativa Si può Fare”, che gestisce l’Istituto Don Orione a Floridia, nel Siracusano, gestirà diversi spazi che sono stati ristrutturati e adeguati alle esigenze assistenziali di pazienti con malattia oncologica e non, in fase avanzatissima.

“Per noi dell’Associazione è come un sogno che si realizza – commenta Daniela Respini – e per il territorio una attività assistenziale che si aggiunge a quella pubblica già esistente all’interno dell’Ospedale Rizza”.

“Un altro pezzo importante per la comunità di questa provincia – commenta Ezechia Paolo Reale per il Fondo Sociale Ex Eternit, che è presieduto dal prof. Astolfo Di Amato, rappresentante legale della società svizzera Becon Ag -. Contribuire alla nascita di un hospice a Floridia significa dare un luogo sicuro, confortevole dove trascorrere momenti difficili”.

L’Hospice Mareluce è una struttura di cure palliative per migliorare la qualità della vita dei pazienti inguaribili, affrontando la sofferenza sotto ogni aspetto, fisico, psicologico, sociale e spirituale. L’Hospice è organizzato su due livelli. Il piano inferiore con luoghi di accoglienza per pazienti e caregiver e spazi per attività diversionali, tra cui anche un teatro. Nel piano superiore sono state realizzate dieci stanze di degenza, ognuna con bagno interno, letto per familiare, tv. Nello stesso piano superiore vi sarà l’ambulatorio del medico di guardia, la medicheria con il personale infermieristico.