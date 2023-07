Siracusa, spara due colpi di pistola a salve: denunciato

E' accaduto nel corso di una lite tra due vicini di casa

SIRACUSA – Un ragazzo di 24 anni è stato denunciato per aver sparato due colpi di pistola a salve. Si tratta dell’epilogo di una lite condominiale avvenuta ieri in una palazzina in via don Luigi Sturzo, zona nord di Siracusa. Secondo la ricostruzione della polizia, i due vicini di casa avrebbero litigato per futili motivi. Dalle parole però ben presto la discussione si è accesa e i due sarebbero venuti alle mani. Il 24enne ha riportato una ferita alla mano ed è stato dichiarato guaribile dai medici del pronto soccorso in sette giorni. Lui stesso avrebbe estratto una pistola, caricata a salve, e ha esploso due colpi di pistola verso l’alto. Sono stati i residenti della zona ad avvisare la polizia.