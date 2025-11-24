Sisma di Santo Stefano, l’emendamento in manovra di Pogliese

L'iniziativa del senatore etneo

CATANIA – Il senatore Salvo Pogliese, di Fratelli d’Italia, ha annunciato la presentazione di un emendamento alla manovra finanziaria in merito al sisma che ha colpito la provincia etnea nel 2018.

A spiegare i dettagli dell’emendamento è il senatore Pogliese: “Con l’emendamento alla manovra di bilancio che ho presentato saniamo un vulnus che ha condannato sinora la provincia di Catania e il Molise che hanno subito nel 2018, al pari di altre Regioni dell’Italia centrale, ingenti danni derivanti dal sisma.

L’emendamento prevede, quindi, l’estensione anche al territorio etneo e molisano della possibilità di fruire dei bonus per l’adeguamento sismico e strutturale, del sisma bonus. “Inoltre – aggiunge il senatore – si prevede una proroga tecnica sino al 31 dicembre 2026 per consentire l’ultimazione dei lavori di ricostruzione proprio per poter fruire dell’estensione dei bonus.

Si tratta di una proposta di buonsenso che con il supporto del Ministro Musumeci, sempre sensibile alle istanze del territorio, ci auguriamo di poter fare approvare. I nostri concittadini non sono di serie B e meritano le stesse opportunità delle altre realtà italiane colpite dal sisma”.