Sit in lavoratori Ast davanti palazzo Normanni: “Genovese dimettiti”

Hanno portato una bara simbolo morte dell'azienda: "Schifani solo tu ci puoi salvare"

PALERMO – Una quarantina di dipendenti dell’Azienda siciliana trasporti sta manifestando sotto palazzo dei Normanni per la situazione dell’azienda e hanno portato una bara simbolo della morte dell’Ast.

I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto. “Presidente Schifani solo tu ci puoi salvare”.

“La legge Madia prevedeva l’assorbimento dei somministrati, prima si parlava di assumere oggi si parla di licenziamenti e trasferimenti” dicono i lavoratori che chiedono le dimissioni del presidente Ast Luigi Genovese e la nomina di un direttore generale.

I licenziamenti

Lo scorso 19 marzo è stato l’ultimo giorno di lavoro per i 157 lavoratori somministrati dell’Ast. Per 122 dipendenti c’è stata una proroga di circa due mesi e mezzo del rapporto di lavoro fino al 9 giugno, altri 35 invece lasceranno l’azienda. A Palermo via 10 persone, a Modica 12, a Siracusa 9 e a Catania 4. Nessuna riduzione nelle sedi periferiche di Messina e Trapani.

“I somministrati meritano rispetto”

Giuseppe Cusimano, coordinatore Felsa Cisl, e Danilo Borrelli, segretario generale UILTemp Sicilia, dicono: “Dopo la disdetta della convocazione in commissione Trasporti dell’Assemblea regionale siciliana, i lavoratori ribadiscono con fermezza che i “somministrati” di Ast meritano rispetto e risposte dalle istituzioni. 35 padri di famiglia da domani rimarranno a casa, dopo aver retto i servizi dell’azienda per tanti anni. A questo si aggiunge anche il mancato pagamento dello stipendio di febbraio. Tutto questo causato non da esubero del personale ma dalla mancanza di mezzi propri, con l’affidamento delle tratte ai privati. Non mancano i soldi per l’acquisto dei mezzi ma la volontà di farlo. La nostra posizione è quella salvaguardare i lavoratori e garantire i servizi resi al cittadino”.

Il presidente della partecipata era convocato per oggi, martedì 24 marzo, della commissione Trasporti dell’Ars e ai microfoni di LiveSicilia Genovese aveva detto di essere “pronto per la convocazione, sarà l’occasione per spiegare come stanno le cose”, ma così, dunque, non sarà.