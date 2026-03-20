La nota dell'azienda alla Temporary, monta la protesta dei lavoratori

PALERMO – La crisi finanziaria dell’Ast fa le prime vittime. Sono 35 autisti interinali che oggi, venerdì 20 marzo, svolgeranno il loro ultimo giorno di lavoro presso l’Azienda siciliana trasporti. Rientrano tra i 157 lavoratori somministrati su quali l’Ast ha fatto affidamento negli ultimi anni.

Ast, ecco i tagli nelle sedi periferiche

I confermati in servizio, con una proroga di due mesi e mezzo fino al 9 giugno, saranno soltanto 122: quaranta sono meccanici, gli altri 82 autisti. A Palermo via dieci persone, quattro a Catania, 12 a Modica, nove a Siracusa. “Le sedi periferiche di Messina e Trapani non saranno interessate da alcuna riduzione”, dice una nota trasmessa da Ast alla Temporary Spa (oggi Attal group).

L’ingresso dell’autoparco Ast di Palermo

La nota dell’azienda sui contratti interinali

La nota è firmata dal presidente del Cda Ast, Luigi Genovese, e dalle consigliere Claudia Rappa e Alessandra Scimeca. La governance di Ast spiegano che la decisione è stata presa “a seguito di una approfondita rivalutazione del fabbisogno aziendale”. Una scelta dettata anche dal “sopraggiungere di procedure organizzative interne connotate da carattere di urgenza e priorità”.

Il concorso per autisti Ast sospeso

Questa “determinazione si inserisce in un contesto organizzativo di particolare complessità e delicatezza – scrive il Cda – ulteriormente aggravato dalla sospensione della procedura selettiva pubblica relativa al bando per operatori di esercizio, circostanza che incide in maniera significativa sulla possibilità di reperire nel breve periodo risorse alternative idonee a garantire i livelli di servizio richiesti”.

Il riferimento è al concorso per 73 ‘operatori di esercizio’ (autisti) che era stato lanciato dall’Ast e che poi è stato ritirato dall’azienda dietro pressioni dei sindacati e della politica regionale. “Quella dei tagli al personale interinale è una scelta dolorosa e che non avrei mai voluto fare – ha spiegato Genovese a LiveSicilia – ma nel 2024 è stato approvato un Piano di risanamento aziendale e sono obbligato a rispettarlo”.

Monta la protesta dei lavoratori

Per la giornata di oggi è previsto un sit-in dei lavoratori interinali davanti alla sede della Direzione geenrale dell’Ast. La protesta sarà replicata martedì 24 marzo, davanti all’Assemblea regionale siciliana, in concomitanza dell’audizione di Genovese in commissione Mobilità.