Smartwatch: un regalo tecnologico per un Natale all’avanguardia

Il Natale sta arrivando e si iniziano ad acquistare i primi regali per parenti e amici. Tra le varie alternative, gli orologi smartwatch rappresentano un’idea originale. Costituiscono, infatti, un dono raffinato e innovativo, che può essere regalato a uomini e donne al passo con i tempi.

La gioielleria Scaduto presenta GARMIN MARQ 2 Carbon

La gioielleria Scaduto, situata a Bagheria, in provincia di Palermo, in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita, ha presentato la nuova collezione di orologi GARMIN MARQ 2 Carbon, ottima idea regalo di Natale sia per uomo, che per donna. Realizzati in fibra di carbonio, si distinguono in differenti modelli: Athlete, Commander e Golfer. Si tratta di una linea di smartwatch innovativa, in grado di monitorare salute e benessere, attraverso sofisticati sensori. Inoltre, offrono innumerevoli funzioni, tra cui il rilevamento dell’attività sportiva. In merito alla nuova collezione, si è espresso Domenico Macchiarella, uno dei proprietari della storica gioielleria: “Gli smartwatch sono un concentrato di lusso e prestazioni, ogni dettaglio è stato curato con grande attenzione, a partire dai materiali in fibra di carbonio che troviamo sui tre modelli. Materiali pregiati che si sposano a caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, design esclusivo e affidabilità senza compromessi. Queste sono le peculiarità dei tre nuovi luxury tool watch”.

Gioielleria Scaduto: la più antica gioielleria di Bagheria

La storia dell’azienda ha inizio nel 1953, quando a Bagheria apre le porte la prima gioielleria nello storico Corso Umberto I. Da allora, “La Gioielleria Scaduto” è sinonimo di eleganza e raffinatezza, e giorno dopo giorno, si contraddistingue per la cortesia e la professionalità del suo personale. L’azienda, attraverso i gioielli proposti, veicola la cultura della bellezza e del buon gusto e con l’apertura di un secondo punto vendita, si è affermata sul territorio come solida realtà.

Da oltre 50 anni è un punto di riferimento a Bagheria nella vendita di gioielli di fine fattura, che va incontro ad ogni tipo di gusto ed esigenza. La Gioielleria Scaduto è sinonimo di eleganza, serietà e professionalità ed è certificata dai maggiori istituti di gemmologia nazionali e internazionali come il GIA di Santa Monica e l’HRD di Anversa.

Sono disponibili in negozio i migliori marchi, oltreché creazioni uniche nate dalle idee dei maggiori designer, affermati nel panorama italiano e internazionale. Quest’anno è stata premiata come gioielleria più antica del territorio tra gli otto “Negozi storici di Bagheria”. Un riconoscimento istituito dal Comune di Bagheria che vede ogni anno premiate le attività presenti sul territorio da oltre cinquant’anni (anche non continuative): attività che fanno parte ormai della storia e dell’identità della città.