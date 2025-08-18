Partorisce in ambulanza prima dell’arrivo in ospedale

Non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale Buccheri La Ferla

MISILMERI (PALERMO) – Una donna ha partorito stamattina un bimbo in un’ambulanza del 118 a Misilmeri. Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo.

Il prologo è stato alle 6.30 quando, da un auto che da Ciminna era diretta a Palermo, è arrivata una chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118 guidata da Fabio Genco: agli operatori è stato detto che a bordo della vettura c’era una passeggera incinta e prossima al parto. L’auto, che si è fermata a a Misilmeri, ha atteso allora l’arrivo dell’ambulanza, giunta pochi minuti dopo.

Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, ma non c’è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza “Misilmeri 45”. Mamma e neonato sono stati poi portati in ospedale.

Il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, ha commentato: “Ancora una volta il 118 siciliano c’è stato nel momento del bisogno, grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalità e umanità dei nostri operatori che ci rendono ogni giorno sempre più orgogliosi”.