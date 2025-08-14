Misilmeri, partorisce in casa: madre e figlio stanno bene

Il piccolo Giuseppe è venuto alla luce nella notte

MISILMERI (PALERMO) – È stata un’alba che la famiglia Costa non dimenticherà mai. Alle 4.41 di questa mattina, tra emozione, concitazione e un pizzico di tensione, Giada Costa ha dato alla luce il suo bambino nel salotto di casa, a Misilmeri, assistita dall’intervento dei sanitari del 118.

Il marito Gaetano Costanza ha chiamato i soccorsi perché il travaglio era già iniziato e le contrazioni erano ravvicinate.

La prima ambulanza è arrivata con a bordo l’infermiere Salvatore Salerno e il soccorritore Vincenzo Saitta. I sanitari entrati in casa hanno constatato che la donna stava partorendo. Pochi minuti ed è nato Giuseppe.

Subito dopo è arrivata la seconda ambulanza, con a bordo il medico Vincenzo Belmonte, l’infermiere Luigi Giargiana e il soccorritore Giovanni Buttitta. Sono loro che hanno completato le operazioni di emergenza: clampaggio e taglio del cordone ombelicale, prime valutazioni cliniche e stabilizzazione di madre e neonato. Madre e figlio sono stati poi portati all’ospedale Civico di Palermo.