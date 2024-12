Social: malfunzionamenti per Facebook, Instagram e Whatsapp

L'hashtag #WhatsappDown è entrato subito tra quelli più utilizzati

CATANIA – Migliaia di utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp hanno registrato malfunzionamenti. Secondo Downdetector negli Stati Uniti, attorno alle 18.50 ora italiana, sono arrivate circa 105.000 segnalazioni per problemi su Facebook, oltre 70.000 per Instagram e circa 12.000 per Whatsapp.

Problemi sono stati registrati anche dagli utenti italiani. Al momento, il malfunzionamento sembra essere sulla via della soluzione.

Nessun commento ufficiale da parte di Meta. Molti utenti si sono riversati, come spesso accade in queste occasioni, su X per segnalazione disservizi o per chiedere informazioni. L’hashtag #WhatsappDown è entrato subito tra quelli più utilizzati.