Sos Palermo, tre uomini armati di pistola rapinano un centro scommesse

I rapinatori hanno minacciato i dipendenti

PALERMO – Tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella sala scommesse Intralot che si trova in corso Tukory ad angolo con via Perez a Palermo.

Rapina al centro scommesse di Palermo

I rapinatori hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Il bottino è da quantificare anche se ieri con la Champions League le scommesse sono state numerose.

Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale e anche nella zona attorno alla sala scommesse. Nei giorni scorsi due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione in un negozio di detersivi che si trova in via Volontari Italiani del Sangue.

Anche in questo caso hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa. Le indagini sui due colpi sono condotte dalla polizia.