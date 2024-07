Catania, lotta alla sosta selvaggia: anche gli ausiliari potranno fare multe

Le misure di contrasto ai parcheggi irregolari

CATANIA – Il Comune di Catania, insieme all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta e in supporto alla Polizia Municipale, ha intensificato le misure di contrasto alla sosta irregolare e selvaggia nelle strade del capoluogo etneo. Lo comunica l’amministrazione in una nota.

La sosta a Catania e gli ausiliari

Grazie alla nuova normativa (articolo 12 bis del Codice della Strada), le competenze di lotta alla sosta selvaggia sono state estese anche agli ausiliari del traffico, i quali possono ora elevare verbali e applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in presenza di determinate infrazioni.

Tra queste il parcheggio in divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione, in prossimità di incroci, su strade a senso unico, sui passi carrabili, su entrambi i lati delle carreggiate inferiori a 3 metri (anche in assenza di cartello di divieto di sosta) e la sosta sulle strisce pedonali e su stalli riservati ai disabili.

Le nuove competenze

Queste competenze – si legge ancora nella nota del Comune – ora attribuite anche agli ausiliari del traffico di Amts, supportano l’operato della Polizia Locale nella lotta alla sosta selvaggia. Questo impegno è reso possibile anche dal recente potenziamento di organico e mezzi dell’Amts.

Nei giorni scorsi, infatti, sono entrati in servizio 29 nuovi ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione, assunti recentemente da Amts per migliorare ulteriormente la gestione della sosta a Catania. Inoltre, sono stati inseriti 6 nuovi carri attrezzi per la rimozione delle auto, 20 nuovi scooter destinati al personale Amts e 5 nuovi dispositivi di ‘street control’.