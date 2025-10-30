La cattura è opera dei militari della compagnia di Gravina

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 31 anni per spaccio. I militari della compagnia di Gravina lo hanno individuato. I sospetti scaturivano dai suoi precedenti. Sospettavano che fosse ancora in attività. E evidentemente, se le ipotesi di reato trovassero conferma, avevano visto bene.

Per questo, sospettando che operasse a San Giovanni Galermo, hanno atteso le sue mosse. E non hanno dovuto aspettare molto. In Largo Lilibeo, attorno alle 19.30, hanno eseguito un servizio di avvistamento che ha loro consentito di notare l’arrivo di due uomini. Giunti a bordo della loro auto e intrattenendosi al cellulare, sembravano aspettare con impazienza l’arrivo di qualcuno. L’ipotesi era appunto un caso di spaccio.

Lo scambio tra la droga e il denaro

Trascorsi una decina di minuti, i militari hanno riconosciuto il 31enne che, anch’egli arrivato a bordo di un’autovettura, è stato raggiunto a piedi da uno dei due uomini con il quale, attraverso il finestrino del lato passeggero, ha effettuato uno scambio, dando così il via all’intervento dei Carabinieri che hanno immediatamente bloccato i tre.

Nel corso dell’azione, però, l’acquirente, un 48enne di Catania, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi delle 2 dosi di cocaina appena acquistate dallo spacciatore. Ha provato a gettarle sotto la macchina, ma il tentativo è andato a vuoto perché la droga è stata immediatamente recuperata dai Carabinieri che si erano avveduti del suo gesto.

Il denaro in tasca

Gli investigatori hanno, quindi, perquisito il 31enne, trovandogli in tasca 315 euro. Il sospetto è che sia l’incasso dell’attività di spaccio. Non c’era però altra droga. Questo perchè, per gli inquirenti, portava con sé soltanto lo stupefacente destinato alla consegna, preventivamente ordinata per telefono.

Il particolare è stato confermato dall’acquirente. L’arresto del 31enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha altresì emesso a suo carico una misura cautelare a seguito della quale è stato posto ai “domiciliari”.