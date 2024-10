L'operazione dei poliziotti del commissariato San Lorenzo

PALERMO – Spaccio di droga a Tommaso Natale, arrestato un 47enne. L’operazione della polizia ha portato gli agenti del commissariato San Lorenzo a tenere d’occhio un immobile nel rione nel quale da tempo si registrava uno strano andirivieni di persone.

Grazie ad appostamenti e servizi di osservazione i poliziotti sono risaliti a G.L.R., pregiudicato di 47 anni, e sottoposto a perquisizione un appartamento al primo piano riconducibile all’indagato. I poliziotti, una volta giunti sulle rampe delle scale dello stabile hanno trovato un cancello in ferro che assicurava l’accesso al pianerottolo, impedendo però l’ingresso nell’appartamento. Mentre facevano accesso all’abitazione gli agenti udivano dall’esterno rumori di acqua corrente presumibilmente provenire dal bagno dello stesso appartamento. Lì hanno trovato il 47enne che presumibilmente aveva gettato nel water.

Una volta dentro, i poliziotti hanno constatato la presenza di L.R.G., ed hanno proceduto ad effettuare la perquisizione cominciando dal bagno, dove al suo interno è stata notata una pozza d’acqua in corrispondenza del water e una bacinella all’interno del lavandino, lasciando presumere che qualcuno si fosse disfatto di qualcosa gettandola nel water.

Anche il fiuto del cane antidroga Yndira ha portato i poliziotti ad ispezionare la tubazione e un mobile in soggiorno. Sono stati così recuperati due involucri di cellophane di colore celeste nei pozzetti in cortile dove confluiscono le acque del wc. Gli involucri contenevano cocaina per un peso complessivo di circa 66 grammi (21 gr. dei quali, confezionati in dosi singole pronte per essere spacciate).

La droga, il materiale per il suo confezionamento sono stati posti sotto sequestro, mentre L.R.G. è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.