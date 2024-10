Spaccio di droga “porta a porta” a Picanello, arrestato pusher 54enne

L'operazione del Nucleo investigativo dei Carabinieri

CATANIA – Un uomo di 54 anni spacciava “porta a porta” nel quartiere Picanello, in cui si spostava con la sua Panda bianca: è stato arrestato dai Carabineri del Nucleo Investigativo di Catania per detenzione ai fini di spaccio. Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri.

I militari hanno scoperto che il pusher aveva allestito un proficuo commercio di droga: veniva contattato dai propri clienti, confezionava lo stupefacente che custodiva nel proprio appartamento nel cuore del quartiere Picanello, utilizzato quale deposito della droga, e partiva per consegnare il prodotto a domicilio.

Lo spaccio di droga a Catania

I Carabinieri si sono appostati e lo hanno bloccato quando lo hanno visto uscire dal suo palazzo per salire in auto. Accerchiato e bloccato il pusher è stato perquisito dai militari, che hanno trovato nelle tasche dei pantaloni 3 involucri con cocaina e una busta in plastica per sottovuoto sigillata con diversi grammi di marijuana.

Una squadra dei Carabinieri ha subito esteso i controlli nell’appartamento, dove in una stanza adibita a lavanderia hanno rinvenuto su uno scaffale uno zaino di colore scuro, al cui interno hanno trovato un’altra busta in plastica trasparente sigillata contenente ulteriori 30 bustine piene di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi e 30 buste con 280 grammi di marijuana.

All’interno dello zaino è stato rinvenuto anche un bilancino digitale di precisione, ancora sporco di sostanza stupefacente. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.