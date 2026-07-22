 Spara a dei ladri per un tentato furto, custode denunciato
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Spara a dei ladri per un tentato furto, custode denunciato nel Bolognese

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Il 63enne abusivo e senza porto d'armi, i proiettili sono andati a vuoto
CARABINIERI
di
1 min di lettura

BOLOGNA – Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda.

È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, il porto d’armi scaduto dal 2014.

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