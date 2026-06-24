 Spara e uccide moglie e figlio in Versilia, arrestato
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Spara e uccide moglie e figlio in Versilia, arrestato

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FIRENZE (ITALPRESS) – Tragedia familiare, questo pomeriggio in Versilia. Poco prima delle 15 un uomo di 63 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie, 52 anni, e il figlio di 24 anni, a Vado, sulle colline di Camaiore. A dare l’allarme, alcuni familiari che hanno udito le esplosioni e si sono avvicinati alla casa. A quanto emerge, sarebbe stato il nipote a sentire i colpi: sul posto avrebbe trovato il 63enne seduto su un muretto. Sul posto sono arrivate poco dopo l’automedica del 118 e una ambulanza, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. L’uomo autore del gesto è invece rimasto sul posto fino all’arrivo dei Carabinieri che lo hanno arrestato.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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