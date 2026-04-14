Nel sud est della Turchia

ISTANBUL – Un attentatore ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, ferendo almeno 16 persone, tra cui studenti, secondo quanto riportato dai media locali.

Le forze speciali di sicurezza, dispiegate presso l’istituto nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, hanno evacuato gli studenti, come riportato dall’emittente privata Ntv. L’assalitore armato di un fucile da caccia è uno studente, secondo quantori ferisce Ntv.

“L’individuo, nato nel 2007, si è suicidato sparandosi mentre la polizia tentava di neutralizzarlo all’interno della scuola. È stato trovato morto. La scuola è stata evacuata”, ha affermato il governatore locale, Hasan Sildak, aggiungendo che 16 persone sono rimaste ferite, tra cui due insegnanti mentre gli altri sono studenti, e sono state trasferite in ospedale per essere curate.

“È stato accertato che l’attentatore era un ex studente della scuola”, ha aggiunto il governatore, come riferisce Hurriyet. Secondo la ricostruzione dei media locali, l’assalitore si è recato di mattina presto nella scuola superiore professionale ‘Ahmet Koyuncu’ a Siverek, una località nel sud est anatolico a una cinquantina di chilometri dal confine siriano, e ha cominciato a sparare.