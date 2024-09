La discussione, forse, per problemi di affari

CERNUSO SUL NAVIGLIO (MILANO) – Una sparatoria tra le vie di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, ha causato, questa mattina mercoledì 4 settembre, la morte di un uomo di 36 anni, Antonio Bellocco, legato al clan della ‘Ndrangheta di Rosarno, comune della provincia di Reggio Calabria.

Bellocco, vicino alla curva dell’Inter, era all’interno di un’auto in compagnia di Andrea Beretta, 49enne e storico capo ultrà dell’Inter. Quest’ultimo, dopo essere stato ferito alla gamba, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe ferito alla gola.

Il 36enne è morto sul colpo. Beretta, storico braccio destro del vecchio capo ultrà Vittorio Boiocchi che è stato ucciso nell’ottobre 2022, è stata invece trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Probabilmente i due abbiano litigato per una questione di affari. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell’intero accaduto.