Gli spari e poi la fuga in moto: le indagini della Squadra Mobile

Non si registrano, fortunatamente, feriti

CATANIA – Saranno le telecamere a definire cosa sia esattamente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Plebiscito, all’altezza di via Lago di Nicito dove gli agenti della Questura hanno rinvenuto due bossoli espulsi da un’arma da fuoco.

L’allarme era stato lanciato da un testimone che aveva segnalato un’accesa lite fra due persone, nei pressi di un’agenzia di scommesse. Le indagini che sono condotte dalla Squadra Mobile, fanno affidamento alle registrazioni di alcune telecamere a circuito chiuso piazzate nella zona.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe estratto una pistola, esploso due colpi in aria prima di fuggire via a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata da un’altra persona. Non ci sono stati feriti, né danni. Le indagini della Mobile, proseguono.