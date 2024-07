È accaduto in via Plebiscito a Catania

CATANIA – La segnalazione in Questura è arrivata da un testimone che avrebbe sentito due persone litigare vivamente. Immediatamente dopo, sarebbero seguiti dei colpi di pistola. È accaduto nel tardo pomeriggio in via Plebiscito.

Sul posto si sono portati gli agenti delle Volanti e della Polizia scientifica. E sul luogo indicato, sono stati rinvenuti due bossoli. Le indagini sull’accaduto sono in corso.