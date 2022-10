Sperone 167, il programma del 22 ottobre

Tra gli ospiti La Rappresentata di Lista

Dalla constatazione della negazione dei diritti alle buone pratiche volte al cambiamento, attraverso arte, cultura, partecipazione, la prevalenza del gesto concreto sulle parole e una fortissima dose di autodeterminazione. E’ questo il percorso di SPERONE167 – PER UNA COMUNITA’ DELLA CURA, un movimento culturale nato dal basso e spinto dalla convinzione che qualsiasi cambiamento rivoluzionario possa e debba partire dalle periferie del mondo.

E’ quasi terminata la parete delle MEDIANERAS all’interno del quartiere Sperone di Palermo: le artiste argentine, presenti con le loro opere in diverse nazioni, hanno costantemente veicolato un messaggio di rispetto, di riconoscimento dell’altro, di abbattimento di barriere e preconcetti.

“Qualche mese fa siamo state invitate a realizzare un murale nella città di Palermo, allo Sperone. Per questa occasione speciale abbiamo pensato a un progetto da realizzare su questo muro alto 25 metri situato in via Giuseppe di Vittorio. Questo dipinto riflette un’idea di movimento, cambiamento e fluttuazione, attraverso l’immagine di un corpo forte e potente ma fragile allo stesso tempo. Il messaggio dell’opera sarà completato da coloro che la osservano. Mentre cercavamo un nuovo equilibrio abbiamo trovato queste sfumature. Siamo molto felici di far parte di Sperone167 e grate dell’ospitalità di Palermo e della bella squadra che realizza nel quartiere questa iniziativa artistica dalle molteplici e diverse espressioni” dicono le Medianeras.

L’opera sarà presentata Sabato 22 Ottobre attraverso una coinvolgente visual art experience a cura di Odd Agency, un’ulteriore occasione per assistere all’interazione tra street art e visual, all’interno di un live che avrà inizio alle ore 18,00.

Al live parteciperanno alcuni rapper nati e cresciuti nel quartiere Sperone come KILO KG, OHDIO, LA FLÈCHE – 3TR3, oltre a Kid Gamma, cantante e beatmaker della famiglia GOMAD Concerti. Ancora sul palco, NTNTN con il suo progetto musicale che mescola ambient, techno e suoni onirici, il rocksteady dei JOKER SMOKER, gli SHAKALAB, uno dei gruppi più influenti del panorama black italiano e LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, con il loro pop queer, libero, fluido e oltre il genere.

L'alleanza creativa che sostiene SPERONE167 ha scelto di non richiedere né di usufruire di fondi pubblici, o beneficiare di patrocini a titolo oneroso o gratuito di alcun Ente pubblico. Il fitto programma di eventi che ha accompagnato la permanenza a Palermo delle artiste è stato infatti reso possibile dallo sforzo volontario di singole persone, istituti, aziende, associazioni. L'esperienza è stata inoltre autofinanziata attraverso una campagna di crowdfunding.

ECCO IL PROGRAMMA

di SABATO 22 OTTOBRE

h 15:30

Sperone Walking Tour (all’interno del programma di “Le Vie dei Tesori”)

h 17:00

Presentazione del libro STREET ART IN ITALIA. VIAGGIO FRA LUOGHI E PERSONE. Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, fondatrici di Travel on Art, presenteranno il loro libro, edito da Polaris; presenta l’incontro Marco Mondino, co-autore di Street Art In Sicilia. “Siamo partite cercando sulla mappa i muri, ma abbiamo scoperto chilometro dopo chilometro che in realtà non erano i muri quello che cercavamo, ma le persone e le loro storie raccontate attraverso i muri.”

h 18:00

Inizio live set con KILO KG, OHDIO, LA FLÈCHE, 3TR3, Kid Gamma

h 20:00

Inaugurazione dell'opera delle Medianeras. Non una semplice presentazione, ma un viaggio tra arti visive e live set. L'opera sarà presentata attraverso la VISUAL ART EXPERIENCE "MEDIANERAS meets ODD", punto focale del grande live che inizierà alle ore 18 e vedrà esibirsi sul palco rappresentanti dei generi che meglio incarnano il senso della street art, dal rap al reggae e al rocksteady. A seguire sul palco i JOKER SMOKER, SHAKALAB, NTNTN, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA.