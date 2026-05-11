Tre destinazioni da sogno accomunate da acque trasparenti e paesaggi di rara bellezza

Acque turchesi, spiagge bianchissime e paesaggi che sembrano usciti da una cartolina tropicale: la nuova classifica delle spiagge più belle d’Italia pubblicata da Skyscanner incorona ancora una volta la Sicilia, presente con ben tre destinazioni considerate tra le più spettacolari del Paese.

Tra i luoghi selezionati da Skyscanner, famoso motore di ricerca internazionale di voli e hotel, spiccano infatti la Scala dei Turchi a Realmonte, Cala Rossa a Favignana e l’Isola dei Conigli a Lampedusa. Tre scenari molto diversi tra loro, ma accomunati da mare cristallino e panorami mozzafiato.

Scala dei Turchi, il bianco che incontra il blu

La Scala dei Turchi è una delle immagini più iconiche della Sicilia. La celebre scogliera di marna bianca scende verso il mare con forme morbide e ondulate creando un contrasto spettacolare con il blu del Mediterraneo.

Negli ultimi anni l’accesso diretto alla scogliera è stato regolamentato per motivi di sicurezza e tutela ambientale. Per questo è importante verificare sempre eventuali limitazioni prima della visita. Anche senza salire sulla parete bianca, le spiagge vicine permettono comunque di godere del panorama. Secondo Skyscanner, i mesi migliori per visitarla sono maggio, giugno, settembre e ottobre, quando l’affollamento è più contenuto.

Cala Rossa, il mare turchese di Favignana

Tra le spiagge simbolo dell’estate italiana compare anche Cala Rossa. La baia di Favignana è famosa soprattutto per il colore intenso delle sue acque. Non si tratta di una spiaggia sabbiosa, ma di un tratto di costa caratterizzato da scogli piatti e pareti modellate dall’antica estrazione del tufo. Il mare trasparente rende Cala Rossa una meta molto amata dagli appassionati di snorkeling.

Per arrivare alla baia bisogna percorrere un breve tratto a piedi e scendere sugli scogli. Per questo vengono consigliate scarpe adatte. In alternativa è possibile raggiungerla via mare con escursioni in barca che permettono di esplorare anche altre calette dell’isola. La spiaggia è considerata meno adatta ai bambini piccoli o a chi ha difficoltà motorie. In questo caso il periodo consigliato è tra giugno e settembre.

La spiaggia di Cala Rossa a Favignana

L’Isola dei Conigli tra le più belle del mondo

Nella lista di Skyscanner trova spazio anche l’Isola dei Conigli di Lampedusa, spesso inserita tra le più belle del pianeta. Si trova all’interno di una riserva naturale ed è uno dei principali siti di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta. La sabbia chiarissima e il mare dalle sfumature che vanno dal turchese allo smeraldo contribuiscono a renderla una meta unica.

Per proteggere l’ecosistema l’accesso è regolamentato. Prima della visita è quindi consigliabile verificare eventuali limiti o prenotazioni obbligatorie. Per raggiungere la spiaggia bisogna percorrere un sentiero di circa 15 minuti. Uno sforzo che viene però ripagato da un panorama considerato tra i più spettacolari del Mediterraneo, che rende l’Isola dei Conigli una tra le spiagge da visitare almeno una volta nella vita. Il periodo ideale indicato per visitarla è tra maggio, giugno, settembre e ottobre.

L’Isola dei Conigli

Non solo Sicilia: le spiagge più belle nel resto d’Italia

Nella classifica delle spiagge italiane più belle figurano anche: