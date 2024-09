Blatte e sporcizia, sequestrato un ristorante nel centro di Catania

I controlli dei Carabinieri del NAS

CATANIA – Un ristorante del centro di Catania è stato sequestrato dopo controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione. I controlli, si apprende da una nota, sono stati eseguiti insieme al personale del Distretto Veterinario dell’ASP di Catania.

Le carenze igienico sanitarie

Nel ristorante sono state riscontrate gravissime carenze igienico sanitarie come la presenza di blatte e sporco diffuso. I Carabinieri hanno sequestrato 358 chili di alimenti, e hanno riscontrato nel ristorante la detenzione per la successiva somministrazione di alimenti congelati, del cui stato non venivano avvisati i clienti.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Dopo altri accertamenti i Carabinieri hanno scoperto che parte dei prodotti sequestrati erano stati forniti da un secondo ristorante ubicato nella zona industriale di Catania, sottoposto anch’esso a controllo con conseguente sequestro penale di alimenti per cattivo stato di conservazione. Anche in questo caso il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria.