La Rai e quello spot mandato durante il minuto di silenzio per Schillaci

Faraone: "Non c'era modo peggiore per onorarlo"

PALERMO – La Rai manda in onda uno spot durante il minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci e scoppia la polemica. La miccia la accende il capogruppo di Italia viva alla Camera Davide Faraone: “Com’è potuto succedere che la Rai, invece di rispettare il minuto di silenzio osservato allo Stadio Olimpico in ricordo di Totò Schillaci, lo abbia riempito con uno spot commerciale?”.

L’episodio in occasione di Italia-Belgio

L’episodio si è verificato mercoledì, prima della partita Italia-Belgio. “Non c’era forse modo peggiore di onorare la memoria di un patrimonio calcistico e umano nazionale come il campione siciliano. È una scelta, che oscilla tra l’indelicatezza e l’insulto, gravissima, considerato che parliamo della tv di Stato. Per chiarire l’origine e i motivi di questo vergognoso strafalcione, ho presentato un’interrogazione”.