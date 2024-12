Le deviazioni previste nei pressi di Gioiosa Marea

PALERMO – A causa del forte vento che ha determinato condizioni meteo avverse nella mattina di lunedì 23 dicembre, è chiuso un tratto della strada statale 113 Settentrionale Sicula, fra i km 80,500 e 80,100, in entrambe le direzioni, in località Gioiosa Marea, in provincia di Messina.

Lo comunica l’Anas, che precisa che fino a quando non si avranno condizioni meteo favorevoli è prevista una deviazione sulla A18 Messina-Catania. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.