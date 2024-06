Stati Uniti d’Europa, tour siciliano di Maria Elena Boschi

L'ex ministra a sostegno dei candidati Micari e Falletta

PALERMO – Giro siciliano per Maria Elena Boschi a sostegno della lista Stati Uniti d’Europa. Un tour tra Scicli, Scoglitti, Noto, Gela, Lercara Friddi.

La Boschi a sostegno dei candidati di Valentina Falletta e Fabrizio Micari, in Sicilia per rilanciare la necessità di una Europa più vicina ai temi dell’agricoltura, della pesca, della innovazione.

La ratifica del MES sanitario è elemento imprescindibile per rilanciare la Sanità pubblica italiana, in affanno per mancanza di medici e operatori con conseguente ritardo nell’accesso alle cure e alla prevenzione.

Gli Stati Uniti d’Europa saranno decisivi per la ricerca scientifica, per la difesa comune e per il futuro dell’Europa. Andare a votare è fondamentale, perché le Europee non sono un sondaggio, l’obiettivo è rendere l’Italia meno debole, farla contare di più.

“Noi diciamo che serve più Europa ma un’Europa diversa- dice Valentina Falletta – che dia maggiore valore al terzo settore. Oggi c’è una sola strada: essere alternativi ai sovranisti di destra ma anche ai populisti di sinistra. Ecco perché servono gli Stati Uniti d’Europa”.