La presidente Cristina Busi Ferruzzi plaude al progetto approvato

CATANIA – “La firma del contratto di sviluppo per il progetto di STMicroelectronics rappresenta un passo rilevante per Catania e per l’intero sistema industriale siciliano. Con un investimento complessivo di 5 miliardi di euro, questa iniziativa si distingue non solo per la portata economica, ma anche per il modello di collaborazione tra imprese e istituzioni a vari livelli, che ha permesso di concretizzare un progetto di respiro europeo”. Lo afferma Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania.

“La realizzazione del primo impianto integrato in Europa per la produzione di dispositivi in carburo di silicio da 200 millimetri – aggiunge – posiziona Catania come un punto di riferimento strategico in un settore di crescente importanza, come quello dei semiconduttori. Vorrei sottolineare il ruolo fondamentale della sinergia tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso; la Regione Siciliana, sotto la guida del governatore Renato Schifani; l’amministrazione comunale di Catania, rappresentata dal sindaco Enrico Trantino”.

I risultati di un lavoro sinergico

“Quando istituzioni e imprese lavorano insieme, i risultati vanno oltre le aspettative. Questo investimento – sottolinea Busi – non si limita ai numeri: apre a nuove opportunità di lavoro, introduce un ambizioso piano di formazione per sviluppare competenze locali, promuove collaborazioni con università e centri di ricerca e dimostra un forte impegno per la sostenibilità”.

Confindustria Catania spiega di “sostenere con convinzione ogni fase di questo progetto, considerandolo un modello per il sistema produttivo italiano ed europeo”. “Non celebriamo soltanto l’importanza di un investimento – conclude Busi – ma una visione orientata al futuro, che può trasformare il nostro territorio in un polo di eccellenza tecnologica e industriale”.