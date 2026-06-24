Strade della ceramica siciliana: le maioliche di Caltagirone a New York

Dal 25 al 27 giugno vetrina internazionale per l’artigianato dell’Isola

CALTAGIRONE – Le maioliche di Caltagirone protagoniste a New York con “Sicily, Lands in Hands”, il progetto delle Strade della ceramica siciliana che dal 25 al 27 giugno porterà negli Stati Uniti una selezione delle migliori produzioni artigianali dell’Isola.

L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Siciliana nell’ambito del programma “Sicilia che piace”, coinvolge i Comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca. L’obiettivo è valorizzare la tradizione ceramica siciliana come leva di promozione territoriale, sviluppo turistico e crescita commerciale.

L’esposizione sarà accompagnata da incontri con la stampa, sessioni B2B e momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche siciliane. Per Caltagirone si tratta di un’importante occasione di visibilità in uno dei principali mercati internazionali dell’arte, del design e del turismo culturale.

“L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nella promozione della ceramica di Caltagirone all’estero”, ha dichiarato il sindaco Fabio Roccuzzo, sottolineando le opportunità per il comparto e per il turismo legato alla città della ceramica.