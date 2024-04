Strage alla centrale di Suviana, al via l’inchiesta: sotto esame l’alternatore

Domani primo funerale delle vittime con le esequie a Sinagra di Vincenzo Franchina

BOLOGNA – Al via l’inchiesta sul disastro di Suviana, dove sono morti 7 tecnici al lavoro nella centrale idroelettrica Enel: sotto esame in particolare l’alternatore, principale indiziato per l’esplosione.

Altro fronte il ripristino della funzionalità della centrale: se ne discuterà in un incontro previsto oggi in Prefettura a Bologna. Domani a Sinagra intanto si svolgerà il primo funerale delle vittime con le esequie del 36enne Vincenzo Franchina. Nel piccolo centro del Messinese sarà lutto cittadino.