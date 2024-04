Strage alla centrale di Suviana, un siciliano tra le vittime

Il cordoglio del governatore Renato Schifani

PALERMO – Un trentaseienne di Sinagra, piccolo centro in provincia di Messina, è tra le vittime della strage alla centrale idroelettrica di Suviana, sull’appennino bolognese. Il giovane operaio si chiamava Vincenzo Franchina e si trovava insieme ad alcuni colleghi a meno 30 metri di profondità per una riparazione a una turbina della centrale. Con lui sono morte altre due persone. Quattro, al momento in cui scriviamo, i dispersi per i quali i soccorritori impegnati alla centrale non ripongono molte speranze.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime “profondo dolore per le vittime dell’esplosione della centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino bolognese, tra le quali risulta anche un giovane della provincia di Messina”.

“A nome personale e dell’intera giunta di governo – afferma – voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari dei lavoratori coinvolti in questo tragico incidente e rivolgo un augurio di pronta guarigione ai feriti ricoverati in ospedale. Esprimo al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini la vicinanza e la solidarietà dei siciliani alla comunità bolognese”.