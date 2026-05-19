Strage di Capaci, il 23 maggio manifestazione al Palazzo di giustizia

All'iniziativa hanno aderito venticinque istituzioni scolastiche siciliane ma non solo

PALERMO – In occasione della giornata in memoria della Strage di Capaci, il 23 maggio 2026, la Rete per la cultura antimafia nella scuola, insieme al consiglio dell’Ordine degli avvocati e l’Anm di Palermo, organizzerà una manifestazione davanti il Palazzo di giustizia, in piazza Vittorio Emanuele Orlando.

All’iniziativa hanno aderito venticinque istituzioni scolastiche siciliane, oltre a i licei e istituti di Biella, di Sant’Antimo (Napoli), di Terni, di Sant’Egidio alla Vibrata (Te), Libera Palermo e AddioPizzo. S Gran parte dei partecipanti arriverà in corteo che partirà alle 8.30 da via Serradifalco n. 190 (davanti al plesso Leonardo Da Vinci) per arrivare al Palazzo di Giustizia.

Le performance delle scolaresche saranno intervallate da una serie di interventi dei rappresentanti del mondo della scuola, dell’associazionismo, del Consiglio dell’ordine degli avvocati, dell’Associazione nazionale magistrati. La conclusione della manifestazione è prevista alle 11.30 con un abbraccio simbolico al Palazzo di Giustizia.

“Il 23 maggio il più importante giorno di attività didattica”

“Il 23 maggio – afferma Giusto Catania, dirigente scolastico della scuola capofila della Rete per la cultura antimafia – è un giorno di scuola, forse il più importante giorno di attività didattica, e siamo felici che tantissime istituzioni scolastiche parteciperanno all’iniziativa malgrado nella giornata di sabato gran parte delle scuole sono chiuse”.

“Non arretriamo nella lotta alla mafia”

“Ricordare il 23 maggio dinanzi al Palazzo di Giustizia – dice Dario Greco, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo – ha per noi avvocati un forte valore simbolico. Vogliamo lanciare un chiaro messaggio: nessuno pensi di arretrare di un solo centimetro nel contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia. Ci teniamo a ricordare anche quest’anno la terribile strage di Capaci con le ragazze e i ragazzi delle scuole, che non hanno vissuto gli anni bui dello stragismo e a cui dobbiamo trasmettere la memoria dei nostri martiri”.

“L’Associazione nazionale magistrati – sottolinea Carlo Hamel, presidente dell’Anm di Palermo – è onorata di incontrare gli studenti: è nella scuola, nella cultura della legalità e nel senso civico che si costruisce l’alternativa più forte alla mafia, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in questa lotta. I ragazzi sono il fondamento di una società libera e giusta, chiamati ogni giorno a renderla concreta con responsabilità e coraggio”.