 Strage di Ustica, Mattarella: "Segno catastrofe non è cancellabile"
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Strage di Ustica, Mattarella: “Segno della catastrofe non è cancellabile”

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Sono trascorsi 46 anni
L'ANNIVERSARIO
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1 min di lettura

“Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire”.

Mattarella
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Che aggiunge: “Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ottantuno vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell’equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile”.

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