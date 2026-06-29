 Roma, droni e cani molecolari alla ricerca del killer di Kamal
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Strage a Roma, caccia al killer di Kamal e della sua famiglia: in azione droni e cani molecolari

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Potrebbe aver trovato un rifugio dove nascondersi
LE INDAGINI
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1 min di lettura

ROMA – Quasi cinquanta segnalazioni di avvistamento di Shahadat Hossain, il 43enne ricercato per la strage di Casalotti di venerdì sera. L’uomo è in fuga da subito dopo il triplice omicidio.

Le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia ovunque e hanno anche allertato le frontiere, ma non è escluso che non si sia allontano di molto e potrebbe nascondersi nelle campana attorno a Casalotti. Le ricerche in quella zona vanno avanti con i droni e i cani molecolari.

Gli investigatori della Squadra mobile continuano negli accertamenti per trovare una traccia che possa portare all’individuazione del ricercato.

Operato alla testa il figlio sopravvissuto

Amir Hossain, il figlio 20enne della coppia uccisa, è stato operato di nuovo alla testa al Policlinico Gemelli e rimane ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Nel reparto è presente la polizia a protezione del giovane perché gli agenti temono che il killer possa presentarsi da lui o avvalersi della collaborazione di qualcuno per ucciderlo.

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