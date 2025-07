Strage sulle strade italiane, morti e feriti: coinvolta donna incinta

Un weekend di sangue

Un weekend di sangue sulle strade e autostrade italiane. È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte.

Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, un’auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contro mano l’autostrada scontrandosi contro un’auto su cui viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al Niguarda.

Una donna incinta è morta ed altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. La vittima è una donna di 33 anni di origini abruzzesi e incinta che viaggiava a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, che sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico.

L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano cittadini ucraini. Tre di loro, ovvero il bambino, una 37enne e un 43enne, sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Quattro morti in scontro fra auto, una era contromano

Un’ambulanza contro un suv a Bari, cinque feriti

A Bari, è di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.15 in via Giulio Petroni. Due i mezzi coinvolti: un’ambulanza del 118 e un Suv. Ad avere la peggio sono stati i tre componenti dell’equipaggio sanitario che stavano andando a soccorrere una persona in codice giallo: due sono stati a loro volta soccorsi dai colleghi e trasportati al Policlinico di Bari, l’altro al Di Venere. A bordo del fuoristrada viaggiavano cinque persone due delle quali hanno riportato ferite molto lievi. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

Scontro tra due auto nel Bergamasco, morto un ventenne

Un altro incidente mortale è avvenuto all’alba a Borgo di Terzo, nella Bergamasca: intorno alle 5, sulla statale 42, un giovane di 20 anni, bergamasco, ha perso la vita nello scontro tra due auto, una Fiat Panda e una Mercedes. Le cause sono in fase d’accertamento da parte dei carabinieri.

Schianto in moto nella Bergamasca, morto un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni è morto stamattina, intorno alle 9, in un incidente in moto. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo tra la statale 42 e la provinciale 591bis. Troppo gravi le ferite riportate, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Si tratta del secondo incidente mortale oggi sulla statale Valcavallina.