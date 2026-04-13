Stragi del ’92, chiesta l’archiviazione dell’indagine mafia-appalti

Il fascicolo è aperto dalla procura di Caltanissetta

CALTANISSETTA – La Procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione di uno dei filoni d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Si tratta dell’indagine che riguardava la pista del dossier “mafia e appalti” come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare le stragi.

I pm di Caltanissetta hanno notificato la richiesta di archiviazione ai parenti delle vittime degli eccidi. Il tritolo dilaniò i corpi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina,

Nel fascicolo a carico di ignoti, aperto nel 2022, si innestò due anni dopo quello che vede coinvolti i magistrati Giuseppe Pignatone e Gioachino Natolio e il generale della finanza Stefano Screpanti.

La Procura di Massa Carrara aveva inviato delle registrazioni che nel 1991 svelavano le infiltrazioni della mafia corleonese nel Gruppo Ferruzzi e l’avanzata nel ricco Nord della Cosa Nostra di Totò Riina. Già allora emergeva il ruolo dei fratelli Nino e Salvatore Buscemi e di Francesco Bonura, costruttori mafiosi palermitani, diventati i padroni della Imeg e della Sam, due imprese del gruppo di Raul Gardini.

Una parte dell’inchiesta finì a Palermo. Il sostituto procuratore Lama a fine agosto del 1991 scrisse ai colleghi palermitani che nel giugno del 1992 però archiviarono l’inchiesta. “Normale rapporti commerciali”, fu la conclusione.

Su quanto accadde allora ha indagato la Procura di Caltanissetta, la quale sosteneva che l’inchiestafosse volutamente insabbiata dall’allora procuratore di Palermo Pietro Giammanco e dagli ex pm Natoli e Pignatone.

Restano aperti altri tre filoni: quelli legati alla massoneria e ai servizi segreti deviati e quello sulla sparizione dell’agenda rossa di Borsellino.