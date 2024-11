Stromboli, cittadini in piazza per chiedere interventi dopo le alluvioni

"Le nostre case e le nostre stesse vite sono in pericolo"

STROMBOLI (MESSINA) – Oltre 150 persone, presente anche una piccola delegazione degli abitanti di Ginostra, hanno sfilato per le strade di Stromboli chiedendo interventi immediati dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni consistenti.

I manifestanti chiedono la messa in sicurezza dei due versanti dell’isola, quello di Stromboli e quello della frazione di Ginostra, e sottolineano la grave situazione di rischio idrogeologico e il pericolo incombente per l’incolumità degli abitanti.

“Le nostre case e le nostre stesse vite sono in pericolo: non è più possibile che le istituzioni continuino a tergiversare sulla nostra pelle. L’emergenza in quanto tale va gestita con i tempi che tale stato comporta e non con in tempi della burocrazia, cosa che, invece, sta accadendo a Stromboli. Non possiamo affrontare l’arrivo dell’inverno in queste condizioni”, hanno ribadito i manifestanti nel corso dei vari interventi che si sono susseguiti una volta che il corteo ha raggiunto l’area portuale di Scari.

FOTO DI ARCHIVIO