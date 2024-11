‘Studenti attivi in sicurezza’, al liceo Cannizzaro la consegna di 50 attestati

L'iniziativa di formazione

PALERMO – Sensibilizzare i giovani sull’importanza della salute e della sicurezza a scuola in un’ottica di collaborazione consapevole e partecipata. Questa la finalità del percorso formativo ‘Studenti attivi in sicurezza’ destinato a studentesse e studenti di Istituti superiori di Palermo. Un progetto inserito tra le attività di collaborazione previste dal protocollo d’intesa siglato nel gennaio 2023 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Inail.

Al liceo scientifico “Cannizzaro” (via G. Arimondi, 14) la cerimonia di consegna degli attestati a 50 tra studentesse e studenti che lo scorso aprile hanno partecipato al primo ciclo del percorso di formazione.

Presenti il Dirigente scolastico del liceo Cannizzaro Giusi Di Blasi, il Direttore regionale Inail Sicilia Giovanni Asaro, e per l’Ufficio Scolastico Regionale il Dirigente vicario Marco Anello, la Dirigente dell’Ufficio II Viviana Assenza e il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo Fiorella Palumbo.