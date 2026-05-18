 Studenti della Northeastern University di Boston in visita a Catania
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Al via il progetto internazionale con UniCt
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CATANIA – L’Università di Catania ospiterà anche quest’anno un gruppo di studenti della Northeastern University di Boston nell’ambito del progetto “Sicily dialog of civilizations: itinerary entrepreneurship and global consulting in Italy”.

L’iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, coinvolge il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania e la School of Business and Management della Northeastern University, con un programma dedicato allo studio del territorio, dell’imprenditoria locale e dei processi di internazionalizzazione.

Gli studenti statunitensi saranno a Catania dal 17 maggio al 10 giugno.

Tra le novità di questa edizione, una settimana di didattica in presenza direttamente a Catania, attività che nelle precedenti edizioni si erano svolte a Boston. Il programma prevede inoltre visite e approfondimenti in diverse aree della Sicilia, tra cui Siracusa, Ragusa, Agrigento, Taormina, Messina e le Eolie, con focus su turismo, innovazione, inclusione sociale e settore vitivinicolo.

Il percorso si concluderà l’8 giugno con la presentazione finale dei lavori degli studenti al Dipartimento di Economia e Impresa.

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