Su scooter rubato, fugge alla vista della polizia e si schianta: è grave

Un 19enne è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania

CALTANISSETTA – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania un 19enne rimasto vittima di un incidente stradale lo notte scorsa a Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, con diversi precedenti, era a bordo di uno scooter rubato quando, alla vista di una Volante della Questura, ha accelerato schiantandosi contro un palo. Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato diagnosticato un grave trauma toracico con ematoma renale.

Viste le sue gravi condizioni è trasferito con un elicottero del 118 all’ospedale di Cannizzaro di Catania dove, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.