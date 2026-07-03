Sull’Etna torna l’appuntamento gastronomico del Borgo di Presa

Sabato 4 luglio la festa dedicata ai sapori della tradizione etnea

CATANIA – Torna sabato 4 luglio, a partire dalle 20, l’Appuntamento gastronomico del Borgo di Presa, nel territorio di Piedimonte Etneo. La manifestazione, dedicata ai sapori della tradizione etnea, è promossa dalle associazioni “Il Borgo di Presa” e Pro Loco Presa con il patrocinio del Comune.

La serata si svolgerà negli spazi verdi del Centro di promozione territoriale San Giovanni Bosco, l’ex scuola del borgo rigenerata dalle associazioni locali.

Protagonisti dell’evento saranno i tradizionali maccheroni del Borgo, preparati a mano dalle cuoche del paese, insieme al vino dell’Etna, ai dolci casarecci e ad altre specialità della cucina contadina. In programma anche l’intrattenimento musicale con i Remastered.

“L’Appuntamento gastronomico nasce dal desiderio di condividere con chi arriva a Presa i sapori, le tradizioni e il senso di appartenenza che caratterizzano questa comunità – spiegano gli organizzatori -. Abbiamo ripristinato e attualizzato la manifestazione grazie all’impegno dei cittadini volontari. La cucina del Borgo diventa così uno strumento di valorizzazione del territorio e un’occasione per vivere Presa nella sua autenticità”.

L’iniziativa è organizzata dai volontari delle associazioni del Borgo di Presa, impegnate da quasi dieci anni nella promozione di attività culturali, sociali ed enogastronomiche. L’evento non riceve contributi pubblici e il ricavato sarà interamente destinato alle iniziative di rilancio del borgo.

“Ogni evento rappresenta un investimento sul futuro del borgo. Cultura, tradizioni, enogastronomia e partecipazione hanno permesso a Presa di diventare un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche sull’Etna. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questo percorso, coinvolgendo cittadini e visitatori nella riscoperta del territorio”, concludono gli organizzatori.