Superenalotto, la combinazione vincente del 17 luglio 2026:
76 34 7 65 64 45
Numero Jolly
46
Il Montepremi
Montepremi del concorso € 3.507.406,80
Jackpot 6 concorso precedente € 194.590.564,71
Montepremi totale € 198.097.971,51
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Ulteriore montepremi (*) € 6.135,72
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 147.311,09
|punti 4
|300
|€ 501,26
|punti 3
|13.464
|€ 33,57
|punti 2
|239.962
|€ 5,84