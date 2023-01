Superenalotto, la fortuna è passata dalla provincia di Ragusa

Vinti oltre 530mila euro

1' DI LETTURA

MODICA (RAGUSA) – Nessun “6” nella prima estrazione dell’anno del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 342,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 3 gennaio, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5+1”, uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, presso il punto Sisal di piazza Umberto I 31, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1. I fortunati vincitori si portano a casa 532.035,70 euro a testa.

Da segnalare, inoltre, dieci punti “5” da 34.377,70 euro a testa e dieci “4 stella” da 27.010 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).