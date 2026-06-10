SuperMaratona dell’Etna, conto alla rovescia: 43 km dal mare alla vetta

Sabato la gara simbolo: partenza da Marina di Cottone e arrivo a 2800 m.

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – È conto alla rovescia per la Brooks SuperMaratona dell’Etna, in programma sabato 13 giugno, una delle manifestazioni più impegnative e spettacolari del panorama del running italiano, capace di unire in un’unica gara mare e montagna, estate e inverno.

La prova regina si sviluppa su un percorso di 43 chilometri con partenza alle 7.30 dalla spiaggia di Marina di Cottone, nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia, e arrivo in quota, a circa 2.800 metri, sulla cima dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Un tracciato che accompagnerà gli atleti da quota zero fino ai paesaggi lunari del vulcano.

Accanto alla gara principale si svolgerà anche la Off Road, inizialmente prevista su 14,5 chilometri ma successivamente modificata e allungata di circa tre chilometri a causa della presenza di tratti innevati in alcune sezioni del percorso di discesa. La partenza è fissata alle 10 da Piano Provenzana, a 1.800 metri di quota.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito a Linguaglossa, punto di riferimento per il ritiro dei pettorali, il briefing tecnico e la gestione dei servizi navetta dedicati agli atleti.

“La SuperMaratona dell’Etna è la competizione sportiva che più di ogni altra valorizza le peculiarità del territorio etneo, dal mare fino a quasi 3.000 metri di quota, offrendo una varietà di paesaggi unica”, ha dichiarato il sindaco Luca Stagnitta, sottolineando il valore promozionale dell’evento.

“L’O-3000 rappresenta un motivo di orgoglio per questo versante dell’Etna – ha aggiunto il vice sindaco e assessore allo Sport Davide Spartà –. Un percorso eccezionale che mette a dura prova la resistenza atletica dei partecipanti provenienti da tutto il mondo”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale etnatrail.it.