Sviluppo, Urso: “Necessario privatizzare gli aeroporti siciliani”

Il ministro del Made in Italy interviene sul futuro dell'asse Catania-Comiso

CATANIA – “Io credo che sia assolutamente necessario privatizzare gli aeroporti siciliani per consentire di realizzare quegli investimenti necessari, tanto più lungo l’asse Catania-Comiso anche per affrontare la questione della cenere dell’Etna”. Così, ai microfoni di Filippo Romeo (Rei Tv), il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Io penso che gli aeroporti siciliani devono diventare delle opportunità di sviluppo, oggi sono dei problemi – ha aggiunto – Se vengono avviati sulla strada della privatizzazione ci sono grandi player italiani e internazionali disposti a investire risorse importanti e significative per fare del sistema aeroportuale siciliano un polo di sviluppo che potrà partecipare alla creazione di ricchezza e benessere di questo territorio”.