Esplosione al bar: il bilancio è terribile

La tragedia a Crans Montana

CRANS-MONTANA- Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un’esplosione che si è verificata in un bar nella lussuosa stazione sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera.

Lo ha riferito la polizia. “C’è stata un’esplosione di origine sconosciuta”, ha detto all’AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. “Ci sono diversi feriti e diversi morti”.

L’esplosione di origine sconosciuta è avvenuta intorno all’1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ha aggiunto Lathion.

Bilancio terribile

Terribile il bilancio dell’esplosione che nella notte ha devastato un bar della località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo la polizia sarebbero almeno 40 i morti e un centinaio i feriti.