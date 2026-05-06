 Vertice Tamajo-Snag per una misura a sostegno delle edicole
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Tamajo: “Le edicole meritano rilancio e vanno sostenute”

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"Rappresentano un presidio fondamentale meritano opportunità di rilancio"
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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PALERMO – “Le edicole rappresentano un presidio fondamentale di socialità e cultura e meritano un’opportunità concreta di rilancio”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, incontrando una delegazione Snag Confcommercio, il sindacato dei giornalai, composta dal vicepresidente nazionale Antonio Losapio e dal presidente provinciale di Palermo Maurizio Buarné.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di approfondire possibili misure regionali a sostegno della rete di vendita della stampa, anche attraverso l’utilizzo di risorse europee, per favorire sostenibilità, innovazione tecnologica e competitività delle edicole siciliane.

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