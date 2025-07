Tamajo: “Garanzie da StM, a Catania nessun esubero”

"Continuerà a investire in Sicilia"

CATANIA – Prosegue il dialogo tra la Regione Siciliana e StMicroelectronics per la definizione del preaccordo da quasi 300 milioni di euro destinato a rafforzare la presenza e l’attività della società nell’Isola, in particolare nello stabilimento di Catania, centro nevralgico dell’innovazione tecnologica nel settore dei semiconduttori.

“Abbiamo ricevuto – dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – garanzie precise dall’azienda: nessun esubero è previsto nello stabilimento di Catania. Si parla, invece, di percorsi di pensionamento, riqualificazione professionale, formazione e nuove competenze.

È una visione di lungo termine che guarda ai prossimi dieci anni e che poggia su ricerca, capitale umano e sviluppo sostenibile. L’interesse manifestato da StMicroelectronics, formalizzato nel preaccordo, conferma la volontà di investire strategicamente in Sicilia e rappresenta un segnale chiaro. Si tratta di una notizia importante per Catania, per l’intera regione e per il nostro sistema produttivo che punta su innovazione e transizione tecnologica”.

L’investimento prevede una proiezione decennale con interventi mirati a rafforzare i centri di ricerca e sviluppo e a consolidare il ruolo della Sicilia nel panorama europeo dei semiconduttori. “StMicroelectronics ha scelto la Sicilia non solo come sede produttiva, ma come laboratorio di innovazione – conclude Tamajo – il governo Schifani continuerà a supportare questo percorso. Garantendo le condizioni perché il progetto possa avere ricadute concrete in termini di occupazione qualificata, innovazione tecnologica e competitività internazionale”.